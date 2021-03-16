«الطاقة الذرية» توقع عقد توريد مكونات الوقود النووي للضبعة
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:56 ص
عمرو خانطباعة
وقع مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية (NCCP) التابع لشركة "تفيل" (TVEL) للوقود ضمن مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، وثائق تعاقدية مع هيئة الطاقة الذرية المصرية (EAEA) لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب إلى مصر في عام 2021.
ويأتي إمداد مصر بالوقود النووي بموجب عقد إطاري طويل الأمد لتصدير مكونات الوقود النووي روسي الصنع لمفاعل مصر النووي البحثي الثاني ETRR-2 مبرم عام 2020 بين مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية وهيئة الطاقة الذرية المصرية بتنسيق من قبل شركة "تفيل"، تشمل الشحنات توريد مجموعة من المنتجات ومن بينها مكونات اليورانيوم ومنتجات مصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألمنيوم.
وقد أنجزت الشحنات الأولى من الوقود النووي الروسي في إطار العقد المذكور في عام 2020.
وبفضل التعاون الوثيق والفعال بين طرفي العقد أي العميل والمورد، نجح مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية في الوفاء بكامل الالتزامات التعاقدية التي يتحملها الجانب الروسي على الرغم من القيود المفروضة على خلفية جائحة COVID-19.
وقال ألكسي جيغانين، المدير العام لمصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية: "العميل المصري راضٍ تمامًا عن تنفيذ العقد، لقد قمنا في عام 2020 وبناءً على طلب من العميل بشحن جزء من المنتجات حتى قبل موعد التسليم المحدد، علاوة على ذلك، بذلنا جهودًا غير مسبوقة في ظل قيود الإغلاق المفروضة العام الماضي في أوروبا، من أجل تنفيذ العقود التي أبرمتها "تفيل" لتزويد المفاعلات البحثية في التشيك وهنغاريا بوقودنا، وأنجزناها بالكامل، ومهما كانت الظروف نتمسك بالنهج الموجه نحو العميل كأولوية رئيسية بالنسبة لقسم الوقود في روساتوم".
يتواجد مفاعل الأبحاث ETRR-2 المصمم من قبل الأرجنتين في مركز الأبحاث الذرية في إنشاص بمصر، ويستخدم في أبحاث فيزياء الجسيمات ودراسات المادة، وكذلك لإنتاج النظائر المشعة.
وتتعلق آفاق تطوير أعمال شركة "تفيل" في مصر أيضًا بإمدادات الوقود لجميع وحدات توليد الطاقة الأربع بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات في محطة "الضبعة" للطاقة النووية طوال فترة تشغيلها بموجب عقد توريد دخل حيز التنفيذ في عام 2017.
ويعتبر مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك واحدًا من الشركات العالمية الرائدة التي تنتج الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية والمفاعلات النووية البحثية في روسيا وخارجها. كما ينتج المصنع معدن الليثيوم وأملاحه وهو يدخل ضمن شركة "تفيل" للوقود التابعة لمؤسسة "روساتوم".
وتضم شركة "تفيل" وهي قسم الوقود في مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، منشآت لإنتاج الوقود النووي وتحويل اليورانيوم وتخصيبه، إضافة إلى تصنيع أجهزة طرد مركزي غازية، كما أنها تتضمن مؤسسات تنشط في مجال البحث العلمي والتطوير.
وتعتبر الشركة المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، وهي توفر الوقود لـ75 مفاعلًا لتوليد الطاقة في 15 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مفاعلات بحثية في 9 دول ومفاعلات النقل التابعة للأسطول النووي الروسي، ويعمل كل سادس مفاعل لتوليد الطاقة النووية حول العالم على الوقود من صنع شركة "تفيل".
يعد قسم الوقود في مجموعة شركات "روساتوم" أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم.
وتعمل شركة "تفيل" بنشاط من أجل تطوير مسارات جديدة للأعمال في مجالات الكيمياء والمعادن وتخزين الطاقة والطباعة ثلاثيّة الأبعاد والحلول الرقمية، بالإضافة إلى إخراج المنشآت النووية من الخدمة، وتدخل ضمن هيكل "تفيل" أيضا شركات التكامل التابعة لمؤسسة "روساتوم" في مجال تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وأنظمة تخزين الطاقة http:www.tvel.ru
ويأتي إمداد مصر بالوقود النووي بموجب عقد إطاري طويل الأمد لتصدير مكونات الوقود النووي روسي الصنع لمفاعل مصر النووي البحثي الثاني ETRR-2 مبرم عام 2020 بين مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية وهيئة الطاقة الذرية المصرية بتنسيق من قبل شركة "تفيل"، تشمل الشحنات توريد مجموعة من المنتجات ومن بينها مكونات اليورانيوم ومنتجات مصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألمنيوم.
وقد أنجزت الشحنات الأولى من الوقود النووي الروسي في إطار العقد المذكور في عام 2020.
وبفضل التعاون الوثيق والفعال بين طرفي العقد أي العميل والمورد، نجح مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية في الوفاء بكامل الالتزامات التعاقدية التي يتحملها الجانب الروسي على الرغم من القيود المفروضة على خلفية جائحة COVID-19.
وقال ألكسي جيغانين، المدير العام لمصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية: "العميل المصري راضٍ تمامًا عن تنفيذ العقد، لقد قمنا في عام 2020 وبناءً على طلب من العميل بشحن جزء من المنتجات حتى قبل موعد التسليم المحدد، علاوة على ذلك، بذلنا جهودًا غير مسبوقة في ظل قيود الإغلاق المفروضة العام الماضي في أوروبا، من أجل تنفيذ العقود التي أبرمتها "تفيل" لتزويد المفاعلات البحثية في التشيك وهنغاريا بوقودنا، وأنجزناها بالكامل، ومهما كانت الظروف نتمسك بالنهج الموجه نحو العميل كأولوية رئيسية بالنسبة لقسم الوقود في روساتوم".
يتواجد مفاعل الأبحاث ETRR-2 المصمم من قبل الأرجنتين في مركز الأبحاث الذرية في إنشاص بمصر، ويستخدم في أبحاث فيزياء الجسيمات ودراسات المادة، وكذلك لإنتاج النظائر المشعة.
وتتعلق آفاق تطوير أعمال شركة "تفيل" في مصر أيضًا بإمدادات الوقود لجميع وحدات توليد الطاقة الأربع بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات في محطة "الضبعة" للطاقة النووية طوال فترة تشغيلها بموجب عقد توريد دخل حيز التنفيذ في عام 2017.
ويعتبر مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك واحدًا من الشركات العالمية الرائدة التي تنتج الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية والمفاعلات النووية البحثية في روسيا وخارجها. كما ينتج المصنع معدن الليثيوم وأملاحه وهو يدخل ضمن شركة "تفيل" للوقود التابعة لمؤسسة "روساتوم".
وتضم شركة "تفيل" وهي قسم الوقود في مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، منشآت لإنتاج الوقود النووي وتحويل اليورانيوم وتخصيبه، إضافة إلى تصنيع أجهزة طرد مركزي غازية، كما أنها تتضمن مؤسسات تنشط في مجال البحث العلمي والتطوير.
وتعتبر الشركة المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، وهي توفر الوقود لـ75 مفاعلًا لتوليد الطاقة في 15 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مفاعلات بحثية في 9 دول ومفاعلات النقل التابعة للأسطول النووي الروسي، ويعمل كل سادس مفاعل لتوليد الطاقة النووية حول العالم على الوقود من صنع شركة "تفيل".
يعد قسم الوقود في مجموعة شركات "روساتوم" أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم.
وتعمل شركة "تفيل" بنشاط من أجل تطوير مسارات جديدة للأعمال في مجالات الكيمياء والمعادن وتخزين الطاقة والطباعة ثلاثيّة الأبعاد والحلول الرقمية، بالإضافة إلى إخراج المنشآت النووية من الخدمة، وتدخل ضمن هيكل "تفيل" أيضا شركات التكامل التابعة لمؤسسة "روساتوم" في مجال تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وأنظمة تخزين الطاقة http:www.tvel.ru