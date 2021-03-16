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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتعهد بـ300 ألف جرعة لقاح كورونا لقوات حفظ السلام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:50 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 300 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لصالح قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكانت قد أعلنت البعثة الصينية لدى المنظمة الأممية، ما يدعم التعهد السابق للهند بتحصين جميع أفراد قوات حفظ السلام في العالم البالغ عددهم 100 ألف.

وقالت البعثة، إن المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أبلغ الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقديم هذه الهبة لـ"قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إعطاء الأولوية لمهمات حفظ السلام في إفريقيا".

وأضافت أن "هذه خطوة أخرى لجعل اللقاحات الصينية ذات منفعة عامة عالمية، وأيضا دليل على دعم الصين الثابت والمتواصل للأمم المتحدة وللتعددية".

وكان وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" قد أبلغ مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي أن بلاده تعتزم تقديم جرعات لقاح لقوات حفظ السلام دون أن يحدد الكمية.

وفي الاجتماع نفسه، أعلن نظيره الهندي "س. جايشانكار" أن بلاده ستقدم 200 ألف جرعة لقاح لقوات حفظ السلام الأممية التي يبلغ عديدها 100 ألف جندي وشرطي وتنتشر في جميع أنحاء العالم، أي جرعتين لكل فرد.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تنشر نحو 100 ألف جندي في العالم، إلا أن التناوب الذي يحصل بين القوات بشكل دوري واستبدال وحدات بأخرى من دول مختلفة يفرض الحاجة الى عدد لقاحات أعلى من عدد الأفراد في الميدان.

وذكرت البعثة الصينية أن بكين "قدمت لقاحات الى 69 دولة ومنظمتين دوليتين كمساعدة، وصدّرت لقاحات الى 28 دولة".

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