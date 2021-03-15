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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خطف طلاب ومعلمين في هجوم جديد استهدف مدرسة بنيجيريا

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:04 م
استهدف مدرسة بنيجيريا
استهدف مدرسة بنيجيريا
وكالات
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خطف مجهولون طلاب ومعلمين، لم يُحدد عددهم، من مدرسة ابتدائية في ولاية كادونا في هجوم جديد بشمال نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية في بيان الإثنين.

وحصلت حكومة كادونا على معلومات أمنية تشير إلى "خطف طلاب ومعلمين في مدرسة ابتدائية تقع في بلدة ريما التابعة لمنطقة بيرنين غواري"، بحسب هذا البيان.

وجاء في بيان لمفوض الشؤون الداخلية في ولاية كادونا سامويل أروان أن السلطات "بصدد جمع تفاصيل عن عدد الطلاب والمعلمين المختطفين" وستعلنها قريبا.

والهجوم هو السادس في غضون ثلاثة أشهر الذي يستهدف مدرسة في شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تنشط جماعات إجرامية تطلق السلطات عليها تسمية "قطاع الطرق"، تهاجم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف في مقابل طلب الفدية منذ عقد من الزمان تقريبا.

ويأتي ذلك غداة إحباط قوات الأمن النيجيرية محاولة جديدة لخطف مئات التلامذة في هذه الولاية.

ولم يُخطف أحد من التلامذة البالغ عددهم 307 والذين كانوا جميعا متواجدين خلال تعداد أجري للتأكد من سلامة كل الذين كانوا في المدرسة.

ومساء الخميس هاجم مسلّحون مدرسة في ماندو المحاذية لعاصمة ولاية كادونا.

وتمكّن الجيش من إنقاذ نحو 180 تلميذا. لكن "قطاع الطرق" خطفوا 39 شخصا هم 23 امرأة و16 رجلا، وفق السلطات المحلية التي أكدت أن عمليات الإنقاذ جارية.

والسبت بثّت وسائل إعلام محلية تسجيلات فيديو للتلامذة المخطوفين أُرسلت خصوصا عبر صفحة أحدهم على فيسبوك.

وتستهدف جماعات إجرامية كادونا والولايات المجاورة بهدف تحقيق مكاسب مالية، من دون دوافع إيديولوجية، إلا أن الهجمات تستدعي إدانات دولية.

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