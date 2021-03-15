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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الرجل الذي باع ظهره» يصل للقائمة القصيرة في ترشيحات أوسكار

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:31 م
الرجل الذي باع ظهره
الرجل الذي باع ظهره
أمير محمد خالد
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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية، المانحة لجائزة الأوسكار، القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، والتي ضمت 5 أفلام من بينهم الفيلم التونسي"الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وهو ما يعد إنجاز جديد للسينما التونسية بشكل خاص والسينما العربية بشكل عام.

وينافس الفيلم التونسي مع 4 أعمال أخرى، هم الفيلم الدانماركي "another round" وفيلم "better days" من هونج كونج، والفيلم الروماني "collective" بجانب الفيلم البوسني "quo vadis aida?".

يتناول فيلم "الرجل الذي باع ظهره" قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان، على أمل السفر منه إلى أوروبا، حيث تعيش الفتاة التي يحبها، وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية، لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.

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