مدير لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يتوجه للقاهرة

توجه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل اليوم الاثنين، للقاهرة، للمشاركة بالاجتماع المرتقب مع وفود الفصائل بهدف استكمال الحوارات.ومن المقرر أن يصل وفد حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الاثنين للقاهرة، والذي يضم محمد الهندي وأنور أبو طه ونافذ عزام وخالد البطش ودَاوُد شهاب.فيما سيضم وفد حركة فتح لحوار القاهرة أعضاء اللجنة المركزية "جبريل الرجوب وعزام الأحمد وسمير الرفاعي وأحمد حلس وروحي فتوح".وسيكون وفد حركة حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياس للحركة وعضوية خليل الحية وحسام بدران وروحي مشتهى وعزت الرشق أعضاء المكتب السياسي للحركة.