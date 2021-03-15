موعد شهر رمضان 2021.. و كيفية تحري ليلة القدر

موعد شهر رمضان 2021

يبدأ شهر رمضان فلكيا وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية في 13 أبريل المقبل، أي أنه لم يتبقى سوى 28 يوما فقط على بداية الشهر المبارك بما فيه من الطقوس الرمضانية التي يسعد بها ملايين المسلمين بمختلف الدول العربية والإسلامية حيث يستثمر الكثير من مسلمي العالم ليالي شهر رمضان المبارك في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف في المساجد وذكر الله سبحانه وتعالى و التسبيح والتهجد وغيرها من العبادات والطاعات التي تهدف إلى نيل رضا الله عز وجل.





عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك

تتراوح عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك 2021 إلى 15 ساعة إلى 15 ساعة ونصف يوميا حيث يبدأ رمضان يوم 13 إبريل المقبل ويكون صلاة الفجر في مدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة و 50 دقيقة فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة السادسة و 40 دقيقة أي أن عدد ساعات الصيام تبدأ ب 14 ساعة و 30 دقيقة فيما يكون آخر أيام شهر رمضان المبارك يوم 12 مايو حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة الثالثة و 26 دقيقة و يؤذن للمغرب الساعة السابعة أي أن عدد ساعات الصيام 14 ساعة 22 دقيقة.





اقرأ أيضاً







ليلة القدر في رمضان 2021

ينتظر قطاع عريض من المسلمين موعد شهر رمضان 2021 لما فيه من ليلة عبادتها خير من عبادة ألف شهر وهى ليلة القدر التي تكرم الله فيها على عباده بإنزال القرآن الكريم على سيدنا محمد في غار حراء حيث يجب على المسلمين تحري تلك الليلة المباركة في الليالي الفردية من العشر الأواخر لذلك يجب على المسلمين قيام الليل والتهجد والتوبة والاستغفار والدعاء في تلك الليالي .