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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

الأحد 14/مارس/2021 - 09:21 م
شم النسيم
شم النسيم
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تصدر موعد شم النسيم لعام 2021 محركات البحث العالمي جوجل والسوشيال ميديا، حيث يرجع الاحتفال به إلى التاريخ المصري القديم (المصريين القدماء).

موعد شم النسيم لعام 2021

وينشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد الموافق 24-2021، والذي من المقرر الاحتفال به هذا العام يوم 5 مايو المقبل، حيث تصادف عيد الربيع أيام شهر رمضان المبارك الذي يبدأ وفقا للحسابات الفلكية لمراصد دار الإفتاء المصرية يوم 13 إبريل المقبل لذا سيحتفل المصريين بشم النسيم وسط الأجواء الاحتفالية لشهر رمضان المبارك وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين.

الجدير بالذكر ان شم النسيم يعتبر من أهم الأعياد الفرعونية التي ما زلنا محتفظين بها ونحتفل بها حتى الآن، حيث يتتضمن العديد من الموروثات والمظاهر الاحتفالية المصرية، كالخروج على ضفاف النيل والمتنزهات العامة، حيث يتناول المصريون المأكولات البحرية مثل الفسيخ والرنجة، والتي تعد من أهم الطقوس في هذا اليوم، ويستعد لشرائها المواطنين سنويا، ويكون عليها إقبال كثيف منهم مع قرب الموعد.

وتشتهر مصر ومعظم الدول العربية باحتمال شم النسيم بالمأكولات البحرية المتنوعه واكثرها (الرنجة _ الفسيخ _ الملحة) بالإضافة إلى البصل الأخضر والخس وتجميع جميع أفراد العائلة للاحتفال بعيد الربيع في الحدائق والمتنزهات العامة وتلوين البيض لإدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال في مثل هذا اليوم.

ويقوم البعض بتنظيم رحلات نيلية للاستمتاع بمشاهدة ضاف النيل وما يزرع حوله من مزارع خضراء وورود بمختلف الألوان حمراء وصفراء، حيث يحتفل بهذا العيد جميع طوائف الشعب المصري فهو عيد لا يرتبط بدين أو طائفة دون أخرى.

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حكم الاحتفال بـشم النسيم في الاسلام


وأعلن امين الفتوي بدار الافتاء المصرية أن الاحتفال بشم النسيم من عادات المصريين يخرجون في هذا اليوم الذي يعرف بيوم الاعتدال الربيعي، يخرجون يشمون الهواء ويأكلون أكلات معينة وهذا كله من مظاهر الحلال ولا حرمة فيه.

ولكن بعد كل تلك الانواع من الطقوس المصريين القدماء والحاليين في ممارستها وسط بهجة وفرحه للكبار والصغار تأتي مصر بالحد من تلك التجمعات ومنها وذلك خوفا علي المواطنين من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والحد منها ايضا.

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