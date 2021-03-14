موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

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حكم الاحتفال بـشم النسيم في الاسلام



وأعلن امين الفتوي بدار الافتاء المصرية أن الاحتفال بشم النسيم من عادات المصريين يخرجون في هذا اليوم الذي يعرف بيوم الاعتدال الربيعي، يخرجون يشمون الهواء ويأكلون أكلات معينة وهذا كله من مظاهر الحلال ولا حرمة فيه.



ولكن بعد كل تلك الانواع من الطقوس المصريين القدماء والحاليين في ممارستها وسط بهجة وفرحه للكبار والصغار تأتي مصر بالحد من تلك التجمعات ومنها وذلك خوفا علي المواطنين من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والحد منها ايضا.