أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

في ضوء ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا مجددا، طالب أطباء وحدات العناية المركزة في ألمانيا بالعودة الفورية للإغلاق.وقال المدير العلمي لسجل بيانات أسرة الرعاية المركزة في ألمانيا، كريستيان كاراجيانيديس، اليوم الاثنين في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج: "من البيانات التي لدينا ونراها الآن، ومع انتشار متحور كورونا البريطاني، ندعو بشدة إلى الدخول في إغلاق مرة أخرى على الفور لمنع موجة ثالثة قوية".وأعرب كاراجيانيديس عن أمله الشديد في أن تقوم الولايات بتطبيق ما يسمى "مكبح الطوارئ"، الذي تم الاتفاق عليه عندما يصل عدد الإصابات في منطقة ما إلى مئة إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع.يُذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على العودة إلى الإغلاق إذا وصل عدد الإصابات الجديدة في منطقة ما إلى المعدل السابق ذكره.