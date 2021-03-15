16 وفاة و1087 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، صباح اليوم الإثنين، عن 16 وفاة و1087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.كما أعلن المركز في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسجيل شفاء 919 مصابا ليرتفع الإجمالي إلى 132697، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2402 وفاة وإجمالي الإصابات 146080، بينها 10981 حالة نشطة.