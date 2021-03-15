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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

آبل: «آب ستور» يدعم 250 ألف وظيفة في ألمانيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:12 ص
آبل
آبل
وكالات
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في ظل التركيز المتزايد من قبل جهات رقابية في أوروبا على متجر التطبيقات الخاص بشركة "آبل" الأمريكية العملاقة لإنتاج الإلكترونيات وبرامج الحاسوب "آب ستور"، أشارت الشركة إلى الأهمية المتزايدة للمنصة بالنسبة للوظائف في ألمانيا وأوروبا.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين أن "آب ستور" يدعم في ألمانيا وحدها حاليا 250 ألف وظيفة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، موضحة أن إجمالي عدد الوظائف التي يدعمها التطبيق في أوروبا يبلغ حاليا 1.7 مليون وظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن "آبل" في بؤرة اهتمام المفوضية الأوروبية وهيئة الرقابة على المنافسة في بريطانيا بعد شكاوى من منافسين تتعلق بصورة أساسية بمتجر تطبيقات آبل بصفته الطريق الوحيد لتحميل التطبيقات على أجهزة "آي فون" و"آي باد".

كما هناك أيضا شكاوى من حصر بيع السلع والخدمات الرقمية في التطبيقات على نظام أبل الخاص بالمشتريات داخل التطبيقات، حيث تُحصّل الشركة ما يتراوح بين 15 و30% من سعر المشتريات، وتؤكد آبل أن هذه اللوائح تساهم في حماية المستخدمين.

وذكرت الشركة أن أكثر من 60 ألف تطبيق في متجر التطبيقات الخاص بها جاءت من مطورين ألمان، مضيفة أن هؤلاء المطورين يحصلون على ثلاثة أرباع عائداتهم من الخارج.

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