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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بيلي إيليش تحصل على جائزة أفضل أغنية لـ no time to die

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:05 ص
المطربة الأمريكية
المطربة الأمريكية بيلي إيليش
وكالات
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نالت المطربة الأمريكية بيلي إيليش، جائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز الـ Grammy، وذلك عن عن أغنية فيلم جيمس بوند no time to die.

بيلي إيليش بايرت بيرد أوكونيل، معروفة مهنيًا باسم بيلي إيليش، وهي مغنية بوب أمريكية شهيرة.

ونشأت إيليش في هايلاند بارك، لوس أنجلوس وسط عائلة من الممثلين والموسيقيين، والداها هما الممثلة-الموسيقية وكاتب السيناريو ماغي بيرد وباتريك أوكونيل، وتعلمت بيلي في المنزل، وانضمت إلى جوقة لوس أنجلوس للأطفال في سن الثامنة.. في سن الحادية عشرة، بدأت بيلي بالكتابة وغناء أغانيها الخاصة، وكانت أول أغنية هي "Ocean Eyes"، التي كتبها فينياس في البداية لفرقته الموسيقية، وأرسلتها إلى معلم الرقص الخاص بها الذي كان يأمل في تصميم رقصة عليها.

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