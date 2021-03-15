«الشرقاوى» مبادرة المركزى حل جذرى للقضاء على مشاكل السكن والعشوائيات

أعرب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن شكره للقيادة السياسية حيث أطلق البنك المركزي 100 مليار جنيه حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% على 30 سنة وما تشهده البلاد من نقلة نوعية في محاور الإقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة على أرض مصر، بما فيها الإنسان المصري وتحديدًا طبقة محدودي ومتوسطي الدخل الذي يمثل السكن المناسب لهم أبسط الحقوق والقواعد، وأن هذا الفرد وابناءه إذا تم الاهتمام بتوفير سكن مناسب وتعليم ورعاية صحية جيدة، فاننا بهذا نحافظ علي القوة البشرية التي هي نواة وعماد الانتاج والتنمية المستدامة في كافة قطاعات الاقتصاد ومحاوره.عبّر «الشرقاوي» عن اعجابه بالفكر الذي بدأ قبل خمس سنوات لحل مشاكل العشوائيات في مصر وأن هذه المبادرة تُعد هي اخر الحلول وبها يمكن أن تودّع مصر العشوائيات تمامًا عبر توفير السكن الأمثل والمنظم والمناسب في مجتمعات جديدة متكاملة لمحدودي ومتوسطي الدخل بتمويل ميّسر جدًا طويل الأجل.وأشار الشرقاوي إلي ضرورة الوقوف عند نص التوجيه الذي حمل كلمة، ( بلّورة) وهذا يعني أحكام التطبيق والصياغة والضمانات والتسهيلات قبل طرح المبادرة بشكل يتم دراسته بعناية فائقة حتي يتم الحفاظ علي التوازن بين المخزون العقاري، وبين الاحتياج الحقيقي لمتوسطي ومحدودي الدخل وبين حماية هؤلاء أيضًا من التعثر المستقبلي، لاسيما أن منهم الكثير الذي لا يعمل في وظائف ثابتة ومنهم في وظائف حرفية ومهنية ومنهم عمالة غير منتظمة كلهم بحاجة الي سكن مناسب، وهنا أتصور أن نجاح المبادرة التام سيتوقف على كيفية إعداد المبادرة بين المركزي والقطاعات المختلفة والشركاء الاستراتيجين بشكل يخدم الرؤية والتوجه ويحقق الهدف دون أي خلل.