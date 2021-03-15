حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 15 مارس 2021

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت

مهنيًا: يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج، لكن عليك بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى تحقيق طموحك الكبير.عاطفيًا: لا تكن عنيدًا بل كن أكثر تعاونًا مع الحبيب، وادرس معه مشروعًا يعود عليكما بالنفع.صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا.مهنيًا: قد تمر بيوم مزعج نوعًا ما جرّاء بعض المشاكل، لكن حافظ على هدوء أعصابك وحطّم قيود اليأس.عاطفيًا: مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف.صحيًا: الأرق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس نهارًا.مهنيًا: يتراجع الضغط الذي كنت تحت وطأته وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.عاطفيًا: تؤجل قرار ارتباطك بمن تحب بسبب أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلًا.صحيًا: لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي الذي تتبعه.مهنيًا: كن يقظًا في عملك فالكثير من الأخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل لمناقشتك بها.عاطفيًا: علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوبة.صحيًا: أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتمامًا كبيرًا.مهنيًا: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقًا مقاومًا، قويًا ومقبلًا على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.عاطفيًا: لا تخف على العلاقة بالشريك، فأنت مرتبط بشخص رائع جدًا وقل نظيره هذه الأيام، وهذا من حسن حظط.صحيًا: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالك.مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.عاطفيًا: تمتلك والشريك من الإمكانات ما يكفي للتفوّق على الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك.صحيًا: تشعر أن أثقالًا سقطت عن كاهلك، وأنّك مقبل على يوم واعد جدًا.مهنيًا: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتكعاطفيًا: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.صحيًا: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر والعنق، ويكمن الحل في ممارسة الرياضة.مهنيًا: تشعر بليونة في التعامل معك من قبل الزملاء والمعاونين والأشخاص النافذين، لكنّ التعاطف هذا لن يأتي على طبق من فضّة.عاطفيًا: الجوّ عاطفي ورومانسي أكثر من أي وقت مضى، تمضي مع الحبيب لحظات لن تنساها مدى الحياة.صحيًا: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.مهنيًا: وجود القمر في برج الحمل يحمل معه التاثيرات الجيدة والرابحة بحيث يكافأك الحظ ويساعدك يوم مهم يحمل أوقاتا اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة.عاطفيًا: تتخلص والشريك من الآراء المختلفة أو المتناقضة، وتتغلبان على بلبلة، ما يدفعكما إلى الشعور بالراحة والطمأنينة.صحيًا: معروف أنك من محبّي الرياضة، لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، أشجعك.مهنيًا: قد يكون السبب المباشر أو الوحيد لأجوائك المشحونة بالقلق هو الاضطراب بشأن أمور مهنية، الأمور لا تستحق ذلك.عاطفيًا: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.صحيًا: لا تتذمر من كثرة الطلب منك تطبيق الإرشادات، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.مهنيًا: يوفّر لك هذا اليوم الطاقة الكبيرة على العطاء، ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك.عاطفيًا: تبدو أكثر حرصًا على شئونك العاطفية وتتخلص من القلق الذي يساورك، وتكف عن التلهي عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.صحيًا: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحًا من جميع الجهات.مهنيًا: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود إليك.عاطفيًا: يوم موفّق جدًا ويدعوك إلى تكرار المحاولات وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.صحيًا: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.