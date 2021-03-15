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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

المواعيد الجديدة لقطارات السكك الحديد

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:18 ص
قطار
قطار
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يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بالتنقل عبر السكك الحديد بشكل يومي في كافة المحافظات عن مواعيد قطارات الوجه البحري والقبلي بعد تعديل سكك حديد مصر، اليوم الأحد 14-3-2021، وذلك بعد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب ووقوف بعض القطارات على الوجهَين البحري والقبلي، وننشر لكم في "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد الموافق 14-3-2021 بالتفاصيل عن تلك التعديلات التي حدثت بالفعل منذ أمس.

مواعيد قطارات السكك الحديد الجديدة 

وقد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب ووقوف بعض القطارات على الوجهَين البحري والقبلي، لياتي ذلك من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب، اعتبارًا من يوم 15 مارس الجاري.

تعديل تركيب ووقوف بعض القطارات على الوجهَين البحري والقبلي

- تعديل تركيب قطار رقم 1 إكسبريس القاهرة- الإسكندرية، مقرر قيامه من القاهرة الساعة 3:00، وصول الإسكندرية الساعة 6:45، إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار رقم 18 إكسبريس الإسكندرية- القاهرة المقرر قيامه من الإسكندرية الساعة 13:10، وصول القاهرة الساعة 17:15 إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار 162 إكسبريس القاهرة- أسيوط المقرر قيامه من القاهرة الساعة 14:20 وصول أسيوط الساعة 21:35، إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار 973 إكسبريس أسيوط- القاهرة، والمقرر قيامه الساعة 2:20 من أسيوط، وصول القاهرة الساعة 9:10 إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق اعتبارًا من يوم 1632021.

- وقوف بعض القطارات بمحطة سمالوط وفرشوط، اعتبارًا من يوم 1532021.


- قطار 1010 إكسبريس روسي القاهرة- أسوان يقف بمحطة فرشوط، حيث يصلها الساعة 8:34 ويقوم منها الساعة 8:37.

- قطار 1005 إكسبريس روسي أسوان- القاهرة، يقف بمحطة فرشوط، حيث يصلها الساعة 16:42، ويقوم منها الساعة 16:44.

- قطار 1015 إكسبريس روسي أسوان- القاهرة، يقف بمحطة سمالوط، حيث يصلها الساعة 4:11، ويقوم منها الساعة 4:13.

وبحسب بيان، تسعى الهيئة دائمًا لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.

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