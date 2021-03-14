الجيش اليمني يسقط طائرة مسيّرة حوثية بشمال مأرب

أسقطت قوات الجيش اليمني، الأحد، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران شمال محافظة مأرب.وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أسقطت الطائرة المسيّرة في سماء جبهة الجدعان، مشيرا إلى أنه تبين بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع.وكانت قوات الجيش اليمني قد أسقطت، في وقت سابق من اليوم، طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.