خالد الكمار: انتهيت من 80% من موسيقى مسلسل «الاختيار 2»

انتهى الموسيقى خالد الكمار من أغلب التفاصيل الخاصة بأحداث مسلسله الجديد "الاختيار2"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وأشار الكمار لـ"الدستور"، أنه قد انتهى من أغلب التفاصيل الخاصة بموسيقى العمل والتي قارب على إنهاءها خاصة وأنه يعمل طوال اليوم على تنفيذها لتخرج على أفضل وجه يليق بالعمل الملحمي.وقال الكمار، إنه قام بتنفيذ أكثر من 80% من موسيقى العمل التصويرية بما فيها تتر المقدمة والحلقات الأولى للعمل، لافتًا إلى أنه سيقوم بإنهاء باقي موسيقى الحلقات الأخيرة بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان.مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كلا من كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، ومن من سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.