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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

الأحد 14/مارس/2021 - 09:21 م
عيد الأم
عيد الأم
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على جوجل عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة رسائل التهنئة التي يرسلها الأبناء بمناسبة عيد الأم.

رسائل تهنئة عيد الأم 2021

عيد الأم ليس إجازة رسمية، والاحتفال بالأم يعد من العادات والتقاليد التي تعود عليها الشعب المصري، لكنة ضمن الاعياد السنوية، ويجهز الأبناء كافة الاشياء والهدايا استعدادا للاحتفال بهذا اليوم، بالإضافة إلى الرسائل لتهنئة عيد الأم بمناسبة حلول هذا اليوم.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم

نستعرض لكم خلال الأتى عدد من الرسائل لتهنئة الأم فى عيدها، التى يمكن ارسالها مثل "أمي يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق وجداني"، و"أمي يا ملاك لا أرتجي من ربي إلا أن يحفظها لي"، "يارب تدومى بخير يا حبيبتي، ومهما كانت النعم جميلة تظل أمي أجملها"، و"أمي بعد ربي بها الطمأنينة وبها أستقيم"، و"أمي أنت لستي الأغلى في حياتي بل أنتي كل حياتي"، و"بحبك يا امي وهمي في الدنيا رضاكي يا اغلى ما فى عمري وحياتي"، و"سامحيني لو كنت عنك غايب يا امي ياست الحبايب، ولو كان عندي هموم كتير، وشغل بالكوم بين حضنك كل شئ بيهون".
 

أفكار هدايا عيد الأم 2021

ونقدم لكم عدد من الأفكار الأخرى احتفالا بعيد الأم ست الحبايب، والتى منها تقديم ورد، ومستلزمات الأدوات المنزلية، أو صندوق شيكولاتة إذا تحب الأم ذلك، أو مج مصمم فيه صورة الأم، أو شموع معطرة، أو تذاكر سينما.

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كما يمكن تقديم هدايا عيد الأم 2021 مثل المتعلقات الشخصية مثل الشنط والمحفظة، طرحة، بيجامة، وشاح أنيق، جلابية، عباية، أو ساعة، أو مكواة شعر، أو حذاء أنيق، أو مجفف شعر، أو مستلزمات التجميل مثل ادوات الميك أب، العطور، مجموعة العناية بالبشرة، ومن الممكن تقديم النقود لها لتشتري ما ترغب فيه، ومن الممكن تقديم قصارى زرع ونباتات.

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