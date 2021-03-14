ريهانا تطلق ماركة جديدة للعناية بالشعر

أحدثت المغنية وخبيرة التجميل ريهانا قبل أربع سنوات ثورة في عالم صناعة التجميل في العالم بإطلاق Fenty Beauty المتخصصة في منتجات العناية بالبشرة والجمال، ويبدو أنها مستعدة لإضافة شيء جديد وفريد من نوعه إلى الماركة التي سيطرت على الفتيات.لم تصدر مغنية Umbrella بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع، لكن شركتها Roraj Trade LLC، قدمت طلبًا رسميًا للحصول على Fenty Hair لدى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع.وفقًا لموقع ذا ناشونال ستتخصص الشركة في شامبو قشرة الرأس غير الدوائي ومنتجات تصفيف الشعر ومنتجات التبييض والتلوين وحتى لمعان الشعر، الأمر الذي أثار إعجاب متابعيها على الإنترنت على الفور، حيث غرد الكثيرون بانتظارهم للمنتجات الجديدة.