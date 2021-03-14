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محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد آذان المغرب في القاهرة ومواقيت الصلاة في المحافظات

الأحد 14/مارس/2021 - 07:36 م
آذان المغرب
آذان المغرب
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نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14-3-2021، حيث تعد الصلاة هي أفضل الأعمال فهي ثاني أركان الأسلام الخمسة بعد الشهادتين، ويرفع اللَّه بها الدرجات، ويحط الخطايا؛ ووفقًا لحديث ثوبان مولى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد للَّه سجدةً إلا رفعك اللَّه بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة ".

ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم الأحد 14-3-2021، موعد أذان وصلاة المغرب في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14-3-2021


القاهرة
موعد صلاة المغرب 6:03 م

الإسكندرية
توقيت صلاة المغرب 6:08 م

المنصورة
المغرب 6:02 م

أسوان
توقيت صلاة المغرب 6:33 م

موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14-3-2021

طنطا
توقيت صلاة المغرب 6:04 م

قنا
توقيت صلاة المغرب 5:57 م

الإسماعيلية
ميعاد صلاة المغرب 5:59 م

شرم الشيخ
توقيت صلاة المغرب 5:51.

و يؤدي المسلم خمسة فروض للصلاة يوميًا، فرضها الله سبجانه وتعالي في أوقات مختلفة علي مدار اليوم حتي يبقي العبد علي تواصل دام مع ربه، فهي نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنها نور له في حياته الدنيا، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على المسلمين.

وصلاة المغرب هي الأولي في الليل،والرابعة في ترتيب اوقات الصلاة علي مدار اليوم وتأتي بعد الفجر والظهر والعصر والأولي بعد دخول وقت الليل، وأحد أهم الفروض للصلوات الخمس التي يؤديها المسلمون فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها.

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ومن المستحب تعجيل أداء صلاة المغرب، استنادًا لما أورده النووي لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، ويأتي موعد الأذان بعد غروب الشمس وحتى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت حمرة السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وتحديد الوقت بالساعة يختلف لاختلاف الفصول، وذلك وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبْ الشَّفقُ ووقتُ صلاةِ).

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