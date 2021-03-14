مسئول بريطانى يكشف عن حالة القوات المسلحة فى المملكة

نقلت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية، اليوم الأحد، عن الجنرال ريتشارد دانات، الرئيس الأسبق لهيئة الأركان العامة البريطانية، حالة القوات المسلحة للمملكة.وقال دانات، حسب الصحيفة البريطانية، إن «الروس يسخرون منا والأمريكيون يهزون رءوسهم».وأدان رئيس هيئة الأركان الأسبق شراء مقاتلة «إف-35 بي» من قبل وزارة الدفاع البريطانية، موضحا أن سعر طائرة واحدة من هذا الطراز يفوق 100 مليون دولار، وذلك دون الأخذ في الحسبان تكاليف استخدام هذه المقاتلة.واعتبر دانات، الذي تولى رئاسة الأركان البريطانية في الفترة من 2006 إلى 2009، أن شراء الطائرة المذكورة سيوجه ضربة أليمة إلى الميزانية الدفاعية للمملكةكما ذكر الجنرال أن الجيش البريطاني يفتقر إلى نحو 10 آلاف عسكري، مشيرا إلى أن تعداد القوات المسلحة الوطنية مرشح للتقلص في المستقبل القريب.