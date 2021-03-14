الغضبان يستقبل مدير مديرية المساحة ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المهندسة هبة الأدهم مدير مديرية السياحة، والمهندسة نيهال عبد العزيز مدير إدارة المساحة بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة سبل التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة فى عدد من المجالات.وأكد المحافظ أهمية اللقاء فى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمديرية المساحة ببورسعيد، واستعراض خريطة بورسعيد والمشروعات القائمة ببورسعيد حديثا فى إطار خطة التنمية المستدامة التى تشهدها بورسعيد للارتقاء بكافة المجالات المقدمة للمواطنين، وناقش اللقاء تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة العامة المصرية للمساحة بما يحقق طموحات المحافظة فى إقامة المزيد من المشروعات الخدمية لأبناء بورسعيد.وخلال اللقاء تم تسليم الخريطة الصحيحة لجمهورية مصر العربية والتى يظهر بها حلايب وشلاتين ضمن الحدود الجنوبية المصريه لضمان عدم الإضرار بالأمن القومي المصري.