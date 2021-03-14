الاستقرار على موعد عرض «أعز الولد»

استقرت منصة شاهد VIP على الموعد النهائي لعرض فيلم "أعز الولد" للفنانة دلال عبد العزيز وميرفت أمين رغم عدم طرحه بالسينمات.وكانت المنصة الشهيرة أطلقت برومو العمل وأعلنت عن طرحه قريبا على منصتها حتى حددت الموعد النهائي للعمل يوم ١٩ مارس الجاري.ويشارك في بطولة العمل كلا من الفنانة شيرين وسامي مغاوري، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم رجاء الجداوى، منى زكى، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة، المخرج عمرو سلامة، والعمل من إخراج سارة نوح.وتدور قصة العمل السينمائي الجديد حول عصابة مجهولة الهوية يترأسها الفنان سامي مغاوري، ضمن أحداث العمل، والتي قامت بخطف أحفاد بطلات العمل الثلاثة، وتحفظوا بهم داخل المصنع بغرض طلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن.