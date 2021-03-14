قائمة مسلسلات رمضان 2021 | «ضد الكسر» و«لعبة نيوتن» على قناة دبي

قائمة مسلسلات رمضان 2021





مسلسل لعبة نيوتن على قناة دبي

كما تعرض القناة في رمضان مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة مني زكي وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، سيد رجب، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين، ويعتبر المسلسل بمثابة عودة قوية للنجمة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد تقديمها لمسلسل "أفراح القبة" عام 2016.



وحصلت القناة أيضا على حق عرض مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وغيرهم، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجي تامر مرسي و العدل جروب جمال العدل.





مسلسل ضد الكسر وتعرض القناة في رمضان مسلسل "ضد الكسر "للنجمة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي ويشارك في بطولة المسلسل هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وتأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد.





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كما تعرض مسلسل "أفراح القبة" وهو من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وبطولة عباس النوري، سلافة معمار، فادي صبيح، خالد القيش، محمد حداقي، نادين تحسين بيك، شكران مرتجى، نادين خوري وآخرين. كما تعرض مسلسل "أفراح القبة" وهو من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وبطولة عباس النوري، سلافة معمار، فادي صبيح، خالد القيش، محمد حداقي، نادين تحسين بيك، شكران مرتجى، نادين خوري وآخرين.





قائمة مسلسلات رمضان 2021، انتهت قناة دبي من إبرام تعاقدات عدد من الأعمال الدرامية من إنتاج الشركة المتحدة وحصلت القناة على حقوق عرض 6 أعمال درامية لعرضها على شاشتها في موسم رمضان المقبل.ومن ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2021 حصلت القناة على 3 أعمال درامية من إنتاج شركة سينرجي على أن تعرض 3 أعمال أخرى من إنتاج عدد من الشركات الخاصة.أولى هذه الأعمال هو مسلسل "اللي ملوش كبير" للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ويشاركها البطولة محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.كما تعرض القناة مسلسل" لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، والفنانة وفاء عامر وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة صادق الصباح.وتدور أحداث المسلسل في بيئة اجتماعية شعبية، ودور غادة فتاة من مجتمع شعبي، وتواجه العديد من المشاكل.