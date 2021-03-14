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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عبدالعزيز: أتمنى العودة للمسرح.. وأشارك فى عمل سينمائى جديد

الأحد 14/مارس/2021 - 07:34 ص
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
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عبر الفنان أحمد عبد العزيز عن أمله في العودة للمسرح وتقديم أعمال مسرحية هادفة تمتع الجمهور وترسم البهجة على وجوه عشاق "أبو الفنون"، خاصة بعد ابتعاده عن المسرح لفترة طويلة، لافتا إلى أن أزمة كورونا تسببت في تراجع إنتاج الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، مثلما أثرت سلبا على كافة مناحي الحياة.

وأكد أحمد عبد العزيز، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية الدور الذي يلعبه المسرح في مناقشة وطرح مختلف قضايا المجتمع، لافتا إلى أنه لن يتردد في المشاركة في أي عمل مسرحي متميز يرسم البهجة على وجوه الجمهور لعشقه الكبير لفن المسرح الذي يتمتع ببريق خاص، ويتيح للفنان فرصة الاتصال المباشر مع الجمهور.

وعن مشروعاته الفنية الفترة المقبلة، أشار أحمد عبد العزيز إلى أنه سيشارك في عمل سينمائي جديد كان يجهز له وتم تأجيله، وسيعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة قبل بدء تصويره.

وعن سبب تركيزه على المشاركة في المسلسلات أكثر من الأفلام، قال أحمد عبدالعزيز: "إن العرض الواحد لأي فيلم يشاهده عدد محدود من الجمهور في دور العرض السينمائي، بينما يتابع المسلسلات قطاع كبير من الجمهور على الشاشة التليفزيون، وهو ما جعلني أركز في الأعمال الدرامية أكثر من السينما".

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