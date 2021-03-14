18 ساعة عمل يوميًا.. إنهاء تصوير 60% من «الاختيار 2»

يواصل النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي تصوير الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» والمقرر عرضه في شهر رمضان.وانتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير 60% من أحداث المسلسل بعد رفع ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميًا.وانتظم أحمد مكى في تصوير العمل بعد فترة غياب بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصيب به خلال الأسابيع القليلة الماضية.ومن المقرر أن يبدأ بيتر ميمي في مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير لتسليمها للقنوات العارضة، ويقوم حاليًا بتصوير البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل المقرر عرضه خلال أيام.ويناقش المسلسل حادث الواحات الإرهابي، الذي تعرّضت له قوات الشرطة المصرية على يد الجماعة الإرهابية وبطولات الشرطة المصرية كما يتطرق لعدد من البطولات في جهاز الشرطة المصرية وتصديهم للعناصر الإرهابية إضافة إلى اعتصام رابعة.وكانت شركة سينرجي قررت إنتاج الجزء الثاني من المسلسل، والذي يحمل عنوان «الاختيار 2»، وذلك لعرضه خلال شهر رمضان 2021 بعد نجاح الجزء الأول الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة.ويشارك في بطولة الجزء الثاني من المسلسل عدد كبير من نجوم الصف الأول وضيوف الشرف ومنهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، والعمل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.