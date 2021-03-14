الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على أراضي بيت لحم

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.وصرح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن سلطات الاحتلال صادقت على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ محاذية لمستوطنة " بيتار عيليتA"، حوض (٣) وحوض (٤) في منطقة المترسية وخربة الكبرة من أراضي بلدة نحالين غربا، وحوض (٣) في منطقة واد ابو الحمراء من اراضي قرية حوسان غربا.ولفت بريجية إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن عامة وطرق للمستوطنين، إضافة إلى وحدات استيطانية، وفقا لوكالة «وفا».