وكالة الطاقة الذرية تُحذر من زيادة تخصيب إيران لليورانيوم

حذرت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأحد، من أن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم يقربها من الاستخدام العسكري.وأضاف جروسي لصحيفة «نكي آسيا»، أن خفض إيران لعمليات التفتيش وزيادة التخصيب أمر غير عادي.وأشار إلى ردود الجانب الإيراني على بعض الخروقات غير صحيحة من الناحية الفنية، لافتًا إلى أنها تشغيل المزيد من المعدات يرفع قدرات إيران في مجال التخصيب النوويوتابع: «نحتاج لعمليات تفتيش قوية لضمان عدم انحراف إيران لاستخدام اليورانيوم عسكريا، كما نسعى لعمليات تفتيش مكثفة للمنشآت النووية».