الأموال العامة تضبط 4 تجار عملة في المحافظات

نجحت مباحث الأموال العامة اليوم الأحد، في ضبط 4 من تجار العملة في المحافظات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط محافظة قنا "له معلومات جنائية")، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من نطاق محافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة البيلينا بمحافظة سوهاج حال تعامله في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة.. وبحوزته مبالغ مالية متنوعة "محلية – أجنبية".بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم.وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من (صاحب محل لتجارة الأدوات الكهربائية - تاجر أجهزة كهربائية، مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذان من المحلان الخاصان بهما الكائنان (بدائرة قسم شرطة أول طنطا - وبدائرة مركز شرطة سمنود.. بمحافظة الغربية) مقرًا لمزاولة نشاطهما المؤثم، وذلك حال تعامل أحدهما مع أحد الأشخاص في النقد الأجنبي وكذا تعامل الثانى فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (ثلاثة أشقاء "يعمل إثنان منهما بإحدى الدول الأجنبية") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها لشقيقهم الثالث المقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية من خلال حوالات بنكية.. حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (المتهم الأول "المتواجد بداخل البلاد") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالإشتراك مع شقيقيه.