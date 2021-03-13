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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح محطة مياه شرق أسيوط منتصف 2022 بـ240 مليون جنيه

السبت 13/مارس/2021 - 11:15 م
محطة مياه شرق أسيوط
محطة مياه شرق أسيوط
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة مياه شرق أسيوط ورفع كفاءتها بتكلفة إجمالية قدرها 240 مليون جنيه، لافتة إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع منتصف العام المقبل 2022.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يهدف إلى توصيل مياه شرب نظيفة من خلال إعادة تأهيل محطة مياه أسيوط ورفع كفاءتها بمنطقة شرق أسيوط.

وأشارت إلى أن حجم المخصصات المالية لتنفيذ المشروع خلال عام 2019-2020 بلغت 50 مليون جنيه، أنفقت بالكامل بمعدل إنفاق مالى سنوى قدره 100%.

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