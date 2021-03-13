معد برنامج وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف إسلام شيبة، معد برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» منذ ما يقرب من ثلاثين يوما.وقال "شيبة"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) صدق الله العظيم.. اللهم لك الحمد ولك الشكر.. الغُمة زالت بفضل الله تعالى وبحمده".وأضاف قائلا: "الإبراشي يبدأ فترة نقاهة ويستعد للخروج من المستشفى والعودة لمنزله خلال أيام قليلة بفضل الله تعالى بعد تحسن كبير وملحوظ في حالته الصحية".واختتم: "سيعود الإعلامي الكبير أستاذي وائل الإبراشي لبرنامجه، وذلك لمواصلة نجاحاته وانفراداته وخبطاته التلفزيونية رغم أنف الحاقدين والكارهين والشامتين، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين".