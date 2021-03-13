«حتة مني» لـ إلهام شاهين على CBC السبت القادم

استقرت شبكة قنوات CBC على عرض مسلسلها الجديد "زي القمر" بداية من السبت القادم 20 مارس على القناة العامة وقناة CBC DRAMA، من خلال حكايات مختلفة مكونة من 5 حلقات لكل حكاية تناقش قضايا المرأة.وتذاع الحكاية الأولى باسم "حتة مني"، من بطولة النجمة إلهام شاهين ومن تأليف شهيرة سلام ومن إخراج حسام علي كأول حكاية بالعمل.قصة "حتة مني" إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمنتجة مها سليم من خلال شركته "سيليميديا"، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على، ويشارك في البطولة إلى جانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.