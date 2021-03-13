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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد عمل البريد المصرى والإجازات 2021

السبت 13/مارس/2021 - 02:56 م
البريد
البريد
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مواعيد عمل البريد المصرى، تصدر أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على أحد الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة للمواطنين.

خدمات البريد المصرى

تعرف على الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد المصرية:-
1 - صرف معاشات كبار السن.
2 - سحب وإيداع دفاتر التوفير.
3 - صرف المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة المتضررين من فيروس كورونا والمقدرة ب 500 جنيه شهريا.

4 - دفع فواتير المرافق الحكومية:-
- كهرباء.
- غاز طبيعي.
- مياه.

5 - سحب كراسة الشروط للإسكان الاجتماعي الذي توفره وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين ودفع المقدم والأقسام الربع سنوية.

اجازات البريد المصرى

وننشر أيضا اجازات الموظفون والعاملون في البريد المصرى شاملة محافظات مصر والتي تم تحديدها من قبل الدولة المتمثلة وفقا للقرارات رئاسة مجلس الوزراء بينما تختلف الإجازات الأسبوعية من مكتب إلى آخر حيث يحصل موظفي بعض المكاتب على يومي الجمعة والسبت بينما يحصل مكاتب بريدية أخرى على الخميس والجمعة لضمان حصول العميل على خدماته الحكومية الراغب في إنجازها دون الاصطدام بإجازات فروع المكاتب وضمان لعدم التكدس المكاتب البريدية.

مواعيد عمل البريد المصرى

ويرغب الكثير من المواطنين من المستخدمين الدائمين للهيئة البريدية الي معرفة مواعيد عمل البريد المصرى وذلك بعد ان تصدر الينا فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في الربع الاول من عام 2020، وتم اغلاق البريد المصري بالكامل فترة وجيزة.

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وأعلنت الهيئة العامة للبريد وايضا الحكومة المصرية عن فتح المنشآت الحكومية والخاصة ولكن بمعايير صحية محددة، حيث تفتح المكاتب أبوابها لاستقبال العملاء في الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2:30 ظهرا حيث يحصل العميل على رقم عند الدخول وينتظر دوره على الشاشة الرقمية التي أمامه دون الحاجة إلى التزاحم.

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