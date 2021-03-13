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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

السبت 13/مارس/2021 - 12:02 م
الفراخ
الفراخ
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ينشر «الدستور» تقريرًا يوميًا عن أسعار الدواجن الرئيسية في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 13-3-2021، بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية ومنها أسعار الفراخ البيضاء، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن العمومية والرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تراجع ملحوظ في السوق المصري بين 25 إلى 26 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 31 إلى 32 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الأمهات البيضة بين 21 إلى 22 جنيهًا.

سعر الكتكوت الابيض

بلغ سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من عمره يوم واحد، في السوق المصري، بين 8 إلى 8:50 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من عمره يوم واحد بين 4.25 إلى 4.50 جنيهات، فيما بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 3 إلى 3.25 جنيه.

سعر كتكوت البط الفرنساوي

سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر كتكوت البط المولار الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 15 إلى 15.50 جنيه.

سعر لحم البط الفرنساوي

بلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، ووصل سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وسجل سعر لحم البط المولار بين 31 إلى 32.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

وصل سعر كتكوت الرومي الأسمر الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، فيما سجل سعر الكتكوت الرومي ألبوم الذي يبلغ من العمر شهر واحد فقط، بين 16 إلى 16.50 جنيه.

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وبلغ سعر كتكوت الرومي البرونزي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، وسجل كتكوت الرومي البرونزي الذي يزن حوالي 500 جرام، والذي يبلغ من عمره 45 يوم فقط، بين 44 إلى 44.50 جنيه.

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