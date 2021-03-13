تفاصيل سقوط 3 تجار مخدرات في أوسيم بالجيزة

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة المركز "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات مبلغ بسرقتها وبحوزتهما عدد ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالي).وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر – بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى – هاتف محمول ).وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "له معلومات جنائية") وبحوزته (3 فرد خرطوش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للترويج والأسلحة النارية لحماية نشاطهم المؤثم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.