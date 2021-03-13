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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 41 تاجر مخدرات بمحيط المقاهي والكافيهات

السبت 13/مارس/2021 - 11:48 ص
مخدرات
مخدرات
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط مواقف سيارات الأجرة والميكروباص على مستوى الجمهورية، لضبط المترددين من متجرى ومروجى المواد المخدرة حمايةً للمواطنين ولاسيما الشباب.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (41) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (57) متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (30،600كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش، وزنت (29،740 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (2،655 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1،435 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (1،150 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس، وزنت (30 جرام)، كمية من الأقراص المخدرة،. تنفيذ (25) حكم قضائى متنوع.
كما تم ضبط (مبلغ مالى - عدد 58 هاتف محمول – فرد خرطوش –كمية من الطلقات النارية – عدد 10 قطع أسلحة بيضاء - عدد 7 سيارات – عدد 6 دراجات نارية – عدد 2ميزان).

وقد لاقت الحملة استحسان المواطنين بتلك المناطق لاستشعارهم بالأمن والأمان.. وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

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