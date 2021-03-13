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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض العثور على جثة عامل فى شقته بمدينة السلام

السبت 13/مارس/2021 - 12:04 م
جثة
جثة
عمرو المزيدي
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نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (عامل بمحل سوبر ماركت كائن بمنطقة الحرفيين بدائرة القسم وأصل بلدته محافظة أسيوط) بأنه حال قيامه بالاتصال هاتفيًا بشقيقه (شريك بذات المحل ومقيم بدائرة القسم) تبين غلق هاتفه فتوجه للشقة سكنه للاطمئنان عليه وعقب قيامه بفتح باب الشقة "باستخدام نسخة من المفاتيح كانت بحوزته" اكتشف مقتله حيث عثر على جثته.

فقد أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملًا، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته بمحافظة أسيوط "هارب من تنفيذ حكم قضائى بالإعدام").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بطاقة رقم قومى خاصة بشقيقه، والذى أقر بحيازتها خشية ضبطه فى الحكم الصادر ضده.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بسابقة قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغًا ماليًا عقب إيهام الأخير له باستثماره فى التجارة نظير أرباح سنوية، إلا أنه اكتشف قيام المجنى عليه بالنصب عليه وشرائه شقة سكنية "محل الواقعة" ولدى مطالبته برد أصل المبلغ المالى وتسليمه الأرباح قام بمماطلته مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وعقد العزم على التخلص منه.. وعقب ارتكاب الواقعة استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومفاتيح الشقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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