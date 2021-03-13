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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

السبت 13/مارس/2021 - 04:28 م
الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي
ريم محمود
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بعد ١٥ مارس الجاري، وتوقعت مصادر بأن تكون النتيجة يوم ١٨ أو ١٩ مارس الجاري وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق تحديث إلكتروني شامل كل خدمات وزارة التربية والتعليم للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور كما يتيح لطلاب الصفوف الثانوية العامة معرفة نتيجة الامتحانات.

رابط الاستعلام عن  نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وسوف تكون النتيجة عن طريقة الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021، https:moe.gov.eg بالاضافة إلى اختيار الصف الثانوي التابع له.

خطوات معرفة نتيجة أولى وثانية ثانوي بكود الطالب

ويجب على الطالب كتابة كود الطالب الذي حصل عليه اثناء الامتحانات حتى يتمكن من معرفة نتيجته بالإضافة إلى كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما ثم اختيار أيقونة عرض النتيجة.

تابع أيضاً:

رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 (dostor.org)

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:سوف نعلن هذا على موقعنا فقط في الوقت المناسب واى شئ آخر فهو كذب وتضليل ولا نريد ان نلتفت اليه.

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