تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

نتيجة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي





رابط الاستعلام عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وسوف تكون النتيجة عن طريقة الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021،

خطوات معرفة نتيجة أولى وثانية ثانوي بكود الطالب وسوف تكون النتيجة عن طريقة الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021، https:moe.gov.eg بالاضافة إلى اختيار الصف الثانوي التابع له.

ويجب على الطالب كتابة كود الطالب الذي حصل عليه اثناء الامتحانات حتى يتمكن من معرفة نتيجته بالإضافة إلى كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما ثم اختيار أيقونة عرض النتيجة.





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رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 (dostor.org)



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:سوف نعلن هذا على موقعنا فقط في الوقت المناسب واى شئ آخر فهو كذب وتضليل ولا نريد ان نلتفت اليه. وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:سوف نعلن هذا على موقعنا فقط في الوقت المناسب واى شئ آخر فهو كذب وتضليل ولا نريد ان نلتفت اليه.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عنبعد ١٥ مارس الجاري، وتوقعت مصادر بأن تكون النتيجة يوم ١٨ أو ١٩ مارس الجاري وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق تحديث إلكتروني شامل كل خدمات وزارة التربية والتعليم للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور كما يتيح لطلاب الصفوف الثانوية العامة معرفة نتيجة الامتحانات.