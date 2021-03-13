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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توزيع درجات المرحلة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول 2021

السبت 13/مارس/2021 - 01:52 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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بعد إعلان عدد من المحافظات نتيجة الفصل الدراسي الأول، للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، بعد الانتهاء من الامتحان المجمع متعدد التخصصات عن منهج الفصل الدراسي الأول.

ننشر تقسيمة درجات المرحلة الأعدادية، فى الامتحان المجمع، المجموع النهائي من 280 درجة.

توزيع درجات المرحلة الاعدادية

مادة اللغة العربية 10 أسئلة المجموع من 80 وكل سؤال عليه 8 درجات.

مادة الرياضيات 8 أسئلة من 60 وكل سؤال عليه 7.5 درجة.

مادة العلوم 6 أسئلة من 40 وكل سؤال عليه 6.7 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 6 أسئلة من 60 وكل سؤال عليه 10 درجات.

مادة الدراسات الاجتماعية 5 أسئلة من 40 وكل سؤال عليه 8 درجات.

يذكر أن الفصل الدراسي الثاني، انطلق اليوم السبت، بجميع مدارس الجمهورية، للتعليم العام والفني، العام الدراسي الحالي 2020-2021.

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وتستقبل المدارس، الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب، جاء ذلك بعد أن تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وجعل حضور الطلاب اختياريًا في جميع المدارس، حيث يختار الطالب وولي أمره بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الأول، وبين التعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية بدون الحضور للمدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الأمر في عدم حضور نجله للمدرسة، يلتزم بتوقيع إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية؛ بذلك مع التعهد بإحضار الطالب أيام الاختبارات.

أما عن تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني، فسيكون بنفس نظام تناوب أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الأول، مع وضع فى الاعتبار أن مدير المدرسة هو المسئول عن وضع جداوله وفقا لظروف مدرسته، وذلك مع الالتزام بالخطة العامة التي أعلنتها الوزارة لعدد الأيام في بدء العام الدراسي الحالي.
توزيع درجات المرحلة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول 2021
توزيع درجات المرحلة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول 2021

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