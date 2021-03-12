رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021
الجمعة 12/مارس/2021 - 08:11 م
يهتم الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي 2021 بالبحث عن رابط الاستعلام عن رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021، وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على رأسها "جوجل"، عن رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021.
ويبحث الطلاب عن رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 حتى يتسنى لهم الاطمئنان بعد معرفة نتائجهم الدراسية.
وتستعرض «الدستور» لقراءها في السطور التالية رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بعد تأدية امتحانات التابلت المستحدثة نتيجة ظروف كورونا.
ثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.
ثالثا: كتابة رقم الجلوس الذي حصل عليه طالب الصف الأول الثانوي قبل الامتحانات.
رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب الأول الثانوي المكون من 14 رقما.
خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.
وفي حالة لم يكن الطالب قام بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول سيظهر أمامه عند الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 كلمة "حجب النتيجة".
بينما أدى 26624 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب وطالبة بنسبة حضور 86.6%.
ويؤدي الطلاب الامتحانات عن منهج الفصل الدراسي الأول داخل المدارس التي يتبعونها، فيما يقرب من ٣٣٢٥ مدرسة ثانوي عام علي مستوي الجمهورية.
ويبحث الطلاب عن رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 حتى يتسنى لهم الاطمئنان بعد معرفة نتائجهم الدراسية.
وتستعرض «الدستور» لقراءها في السطور التالية رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بعد تأدية امتحانات التابلت المستحدثة نتيجة ظروف كورونا.
رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021أولًا: الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2021.
ثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.
ثالثا: كتابة رقم الجلوس الذي حصل عليه طالب الصف الأول الثانوي قبل الامتحانات.
رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب الأول الثانوي المكون من 14 رقما.
خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.
وفي حالة لم يكن الطالب قام بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول سيظهر أمامه عند الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 كلمة "حجب النتيجة".
الاختبارات الإلكترونيةووفقا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم، حضر الامتحانات الإلكترونية 620 ألفا و133 طالب وطالبة من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.
بينما أدى 26624 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب وطالبة بنسبة حضور 86.6%.
امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في وقت السابق عن عدم وجود شكاوى في سير امتحانات الصف الأول الثانوي 2021، وتم إجراء الامتحانات دون أي معوقات ووسط إجراءات احترازية مشددة اتبعتها الوزارة بهدف حماية الطلاب من وباء فيروس كورونا المستجد.
ويؤدي الطلاب الامتحانات عن منهج الفصل الدراسي الأول داخل المدارس التي يتبعونها، فيما يقرب من ٣٣٢٥ مدرسة ثانوي عام علي مستوي الجمهورية.
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فيما تضمن الجدول أداء 3 اختبارات فقط أسبوعيا، في أيام تبادلية مع طلاب الصف الثاني الثانوي.
فيما تضمن الجدول أداء 3 اختبارات فقط أسبوعيا، في أيام تبادلية مع طلاب الصف الثاني الثانوي.