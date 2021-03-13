6 وفيات جراء انقطاع الأكسجين فى مستشفى السلط الأردنى
السبت 13/مارس/2021 - 11:58 ص
مروة عنبرطباعة
أفاد التليفزيون الأردني، قبل قليل، بوقوع 6 حالات وفاة جراء انقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط الحكومي في الأردن.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أن وزير الصحة في طريقه إلى المستشفى للاطلاع على الأمر.
ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقامًا قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق الأردن، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أن وزير الصحة في طريقه إلى المستشفى للاطلاع على الأمر.
ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقامًا قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق الأردن، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.