6 وفيات جراء انقطاع الأكسجين فى مستشفى السلط الأردنى

أفاد التليفزيون الأردني، قبل قليل، بوقوع 6 حالات وفاة جراء انقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط الحكومي في الأردن.وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير ​الدولة​ لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم ​الحكومة​ ​الأردن​ية، صخر دودين، أن ​وزير الصحة​ في طريقه إلى المستشفى للاطلاع على الأمر.ويشهد ​الأردن​ في الأسابيع الأخيرة أرقامًا قياسية في أعداد إصابات و​وفيات​ ​فيروس كورونا​، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض ​حظر تجول​ شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق الأردن، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.