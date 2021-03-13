أنباء عن انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط في الأردن

طوقت قوات الأمن الأردني مستشفى السلط الجديد بعد أنباء عن وجود حالات وفاة إثر انقطاع الأكسجين في غرف العناية المشددة.صرح وزير ​الدولة​ لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم ​الحكومة​ ​الاردن​ية صخر دودين، اليوم السبت، بأن ​وزير الصحة​ في طريقه إلى المستشفى للاطلاع على الأمر.ويشهد ​الأردن​ في الأسابيع الأخيرة، أرقاما قياسية في أعداد إصابات و​وفيات​ ​فيروس كورونا​، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض ​حظر تجول​ شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق الاردن، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.كذلك، علقت الحكومة العملية التعليمية في ​مدارس​ وجامعات المملكة حتى إشعار آخر.