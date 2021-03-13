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مصر

السعيد وشعراوي يناقشان مع 27 محافظًا الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة

السبت 13/مارس/2021 - 10:32 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، 4 اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة مقترحات الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالى القادم 2021- 2022، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية في المحافظات للعام المالى 2020 -2021.

وخلال الاجتماعات أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الجديد ستشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، وبما يحقق استراتيجية التخطيط التشاركي ويلبي مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة في العام القادم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية التي يتم الاعتماد عليها لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات وعدم تفتيت المخصصات بهدف إحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة الناس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة أيضًا يتمثل في إيلاء المشروعات ذات البعد البيئي أهمية خاصة في العام القادم بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة في العام المالي الجديد 20212022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إيلاء الأولوية للمشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها، وبصفة خاصة في مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن الحكومة تسعى إلي أن يشعر المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بنتائج وثمار المشروعات التي سيتم تنفيذها، لافتًا إلى بذل الحكومة لكافة الجهود الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الحيوية والخدمية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن هناك مبادرات رئاسية ومشروعات قومية سيتم تنفيذها على أرض المحافظات مثل مشروع تطوير القري المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات المركزية التي سيتم تنفيذها على أرض محافظتهم وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعمليات التنفيذ.

كما وجه "شعراوى" المحافظين بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وطلب اللواء محمود شعراوى، من وزارة التخطيط بموافاة وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمشروعات خطط التنمية المحلية وخطط الوزارات والجهات المركزية والتي سيتم تنفيذها خلال العام المالى القادم لمناقشتها ومراجعتها.

شارك فى الاجتماع الأول من مقر وزارة التنمية المحلية كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بالإضافة إلى المشاركة بالفيديو كونفراس لكل من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد واللواء هشام أمنة، محافظ الغربية واللواء أشرف الدرديرى، محافظ قنا واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح واللواء أشرف عطية عبدالبارى، محافظ أسوان.

كما شارك في الاجتماع الثانى بالفيديو كونفرانس كل من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة واللواء عبدالحميد صقر، محافظ السويس واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وفى الاجتماع الثالث شارك فيه عبر الفيديو كونفرانس كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج واللواء إبراهيم الشهاوي، محافظ المنوفية والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وشارك في الاجتماع الرابع بالفيديو كونفرانس كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والدكتور محمد هاني، محافظ بنى سويف والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وخلال الاجتماعات قام المحافظون بعرض بعض الاحتياجات المطلوبة لتلبية مطالب المواطنين في مختلف المجالات بالمراكز والمدن والقرى خاصة مشروعات تحسين البيئة وشبكات الكهرباء ورصف الطرق والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات المحليات.

وأثنى المحافظون على التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين المحافظات المختلفة وعلى الدور المهم الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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