رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

السبت 13/مارس/2021 - 05:56 ص
الموسيقار يحيى الموجي
الموسيقار يحيى الموجي
ايهاب مصطفى
طباعة
كشف الموسيقار يحيى الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، عن طبيعة العلاقة التي جمعت بين والده والفنان الكبير عبدالحليم حافظ، لافتا إلى أن العندليب كان بمثابة أب وأخ أكبر لجميع أفراد أسرة الموجي.

وأضاف "الموجي"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن والده محمد الموجي كان قد بدأ مسيرته الفنية بأغنية "كامل الأوصاف" مع إحدى الفنانات والتي غناها العندليب وكان أول تعاون بينهما، ليكونا بمثابة ثنائي ويقدما عشرات الأغاني والألحان، مشيرا إلى أن رحلة والده مع العندليب بدأت بأغنية "كامل الأوصاف" وانتهت بأغنية "قارئة الفنجان" من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني.

وأشار "الموجي" إلى رحلة والده مع الفنانة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم، معتبرا تلك الحقبة من الفترات الهامة والتاريخية في مسيرة والده، قائلا: "أبويا مكنش مصدق أن هيلحن لأم كلثوم لأنه كان عاشق لأغانيها من صغره"، مشيرا إلى أن والده اكتشف الكثير من النجوم وقدمهم للجمهور من بينهم ماهر العطار ومحرم فؤاد.

وأوضح أن والده تأثر كثيرا بعد رحيل العندليب عبدالحليم حافظ؛ نظرا لعلاقة الصداقة الكبيرة التي جمعت بينهما، وأخذ فترة طويلة حتى يفيق من صدمته برحيل العندليب.

موضوعات متعلقة

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

حقيقة أكاذيب «الإرهابية» بتورط أحد رجال الشرطة فى عمليات نصب

إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

بعد رحيلها متأثرة بـ«كورونا».. أبرز المعلومات عن الإعلامية ملك إسماعيل

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 13-3-2021

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 13-3-2021

اعتراف ابنة تاجر مخدرات مكسيكي كبير أمام القضاء الأمريكي بالتهمة الموجهة إليها

أوجسبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة

الشاعرة مسعودة جاد الله بضيافة برنامج «اقرأ معانا».. الليلة

ندوة «شكرا لأنك فى حياتى» بمكتبة مصر العامة.. اليوم