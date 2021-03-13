أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

كشف الموسيقار يحيى الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، عن طبيعة العلاقة التي جمعت بين والده والفنان الكبير عبدالحليم حافظ، لافتا إلى أن العندليب كان بمثابة أب وأخ أكبر لجميع أفراد أسرة الموجي.وأضاف "الموجي"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن والده محمد الموجي كان قد بدأ مسيرته الفنية بأغنية "كامل الأوصاف" مع إحدى الفنانات والتي غناها العندليب وكان أول تعاون بينهما، ليكونا بمثابة ثنائي ويقدما عشرات الأغاني والألحان، مشيرا إلى أن رحلة والده مع العندليب بدأت بأغنية "كامل الأوصاف" وانتهت بأغنية "قارئة الفنجان" من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني.وأشار "الموجي" إلى رحلة والده مع الفنانة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم، معتبرا تلك الحقبة من الفترات الهامة والتاريخية في مسيرة والده، قائلا: "أبويا مكنش مصدق أن هيلحن لأم كلثوم لأنه كان عاشق لأغانيها من صغره"، مشيرا إلى أن والده اكتشف الكثير من النجوم وقدمهم للجمهور من بينهم ماهر العطار ومحرم فؤاد.وأوضح أن والده تأثر كثيرا بعد رحيل العندليب عبدالحليم حافظ؛ نظرا لعلاقة الصداقة الكبيرة التي جمعت بينهما، وأخذ فترة طويلة حتى يفيق من صدمته برحيل العندليب.