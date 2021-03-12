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«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:38 م
جوابات غرامية
جوابات غرامية
إسلام جمال
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نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية خطابات حب وعشق أرسلت بين حبيبين في زمن الحرب العالمية الثانية، حيث وجدت تحت ألواح خشبية بفندق «Esplanade» في سكاربورو ببريطانيا، خلال أحد أعمال التجديد بالفندق العريق.

ووفقًا للتقرير فأسماء الأزواج غير معروفة لكن وقعت إمراة على خطاب حب بعبارة «Yours For Ever، M».

وتم العثور على المجموعة تحت أرضية غرفة صغيرة بالفندق، إلى جانب عناصر أخرى من الحرب العالمية الثانية بما في ذلك التذاكر وعلب السجائر وأغلفة الشوكولاتة.

وتقول جمعية سكاربورو الأثرية والتاريخية إن الرسائل كُتبت بين عامي 1941 و1944 أي خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الجمعية أنه ليس من الغريب العثور على مثل هذه الرسائل في الفندق، حيث تم إيواء الجنود خلال الحرب بداخله.

وتبدأ الرسائل كلها من المرأة العاشقة لأحد الجنود، بـ«My Darling» أي عزيزي وتحكي قصصًا عن حياتها دون رفيقها الذكر، وكيف معاناتها خلال بعده عنها.

وفى رسالة أخرى تخبره بأنها تعانى من وعكه صحية، وأخرى انها شاهدت فيلم "Star-Spangled Rhythm" مع الأصدقاء، فالرسائل لكن تظهر إحساسًا بالشوق إلى حبيبها الغائب بسبب الحرب.

وفى رسالة من الحبيب وجد مكتوب فيها، "يسعدني أن أسمع أنك تستمتع بوقتك يا حبيبي وسأحاول أن أفعل الشيء نفسه، على الرغم من أن الحياة الآن ليست هي نفسها بالنسبة لي بدونك وبسبب الحرب.. أنت دائما في أفكاري ليلا ونهارا"

يذكر أنه تعرضت بلدة "سكاربورو" الساحلية للقصف خلال الحرب العالمية الثانية، الامر الذى حولها لساحة حرب بعد ذلك.
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو
«الحب في زمن الحرب».. العثور على «جوابات غرامية» في سكاربورو

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