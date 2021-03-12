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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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Mother day.. أفكار هدايا عيد الأم 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:10 م
عيد الأم
عيد الأم
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يبحث الملايين من المواطنين عن Mother day.. أفكار هدايا عيد الأم 2021، عبر محركات البحث وخاصة جوجل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بكل الأمهات المصرية.

ويسارع الملايين حاليا بإدارة محرك البحث العالمي جوجل للبحث عن Mother day.. أفكار هدايا عيد الأم 2021، لشراء عدة هدايا الأمهات والحموات والمدرسات.
ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز أفكار هدايا عيد الأم 2021 التي تعبر عن تقدير الدور الذي تقوم به الأم في حياة أبنائها.

أفكار هدايا عيد الأم 2021

يوجد حاليا خصومات على كافة هدايا عيد الأم من الأجهزة الكهربائية بكافة الماركات والمستلزمات المنزلية وملابس الحريمي والمصنوعات الجلدية من الحقائب والأحذية الحريمي وأدوات التجميل والزينة.

كما تستعرض "الدستور" الافكار الأخرى لهدايا عيد الأم بشكل مختلف.

باقة من الورود
تعشق الكثير من النساء الورود، يجب عليك قبل شراء باقة من الورود، التفكير فى ما نوع الورود الذى تحبه والدتك؟ هل تفضل الورود الحمراء أم البيضاء؟ أم تفضل زهرات عباد الشمس الصفراء؟

حقيبة جلدية
تميل الكثير من السيدات إلى، الحقائب الجلدية، فيمكنك الاختيار بين تشكيلة كبيرة من حقائب اليد الجلدية، التى تعطى أناقة مثالية مع الأزياء التى ترتديها والدتك، ويجب التفكير فى اختيار لون مناسب لملابسها التى تفضلها، سواء كانت تميل إلى الملابس السوداء أو البنية أو غيرها.

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عباءة
وهى من أكثر الهدايا البسيطة، والتى سمكنها رسم بسمة كبيرة على وجه الأم، فيمكنك اختيار عباءة مناسبة لها، فيجب قبل النزول إلى شراء عباءة لها، البحث فى عباءتها السابقة، أى مقاس يناسب جسدها، وبعد التأكد من المقاس المناسب، اذهب إلى المحلات التجارية واختر عباءة قريبة من ستايل والدتك، هل تميل إلى العباءة الملونة أم ذات اللون الواحد؟

اكسسوارات فضية
تهتم الكثير من النساء، بمكملات الأزياء مثل "الاكسسورات"، سواء كانت فضية أو "جولد"، يمكنك الاختيار بين تشكيلة كبيرة من الاكسسوارت، من خواتم، سلاسل، أسوار، خلخال، وغيرها من الاكسسوارت بحسب ما تحب ارتداءه الأم مع ملابسها.

أوانى المطبخ
يشكل "المطبخ" حيزًا كبيرًا من اهتمام الكثير من السيدات، وهنالك كثيرات يقضن وقتًا طويلًا فى أعمال الطهى، لعشقهن لعالم الطهى الكبير بوجباته المتنوعة والمختلفة، فيمكنك التفكير بين مجموعة كبيرة من أوانى الطهى الجديدة فى الأسواق، واختر أكثرهم جودة، والتى لا تحتوى على الرصاص لأنه يعد مادة سامة للجسم، فيمكنك شراء أى من أوانى الاستل ستيل والسيراميك والجرانيت التى توفر الجهد على الأم فى الطهى.

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