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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 للمواد غير المضافة للمجموع

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:17 م
امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الاعدادي
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث يوميًا في هذه الفترة الأخيرة على محركات الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور، عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 للمواد التي لا تضاف للمجموع، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تخفيف العبء على الطلاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى كورونا الخطير، وذلك تنفيذًا لقرارات الحكومة المصرية بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

ونظرًا لعمليات البحث المستمرة على محركات الانترنت بموقع جوجل من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور، لذلك يرصد لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 للمواد التي لا تضاف للمجموع، وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 

تتحرك مؤشرات البحث على الإنترنت من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي عن مواعيد جدول الامتحانات للمواد التي لا تضاف للمجموع، وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

1 - أولًا سوف يتم طلاب الصف الثالث الإعدادي بأداء امتحان مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر مايو القادم لعام 2021.

2 - ثانيًا سيقوم طلاب الصف الثالث الإعدادي بأداء امتحان مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر مايو القادم لعام 2021.

3 - ثالثًا سيبدًا طلاب الصف الثالث الإعدادي بأداء امتحان مادة الكمبيوتر والتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 20 من شهر مايو القادم لعام 2021.

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4 - وأخيرًا.. سيبدًا طلاب الصف الثالث الإعدادي بأداء امتحان مواد المجالات والمستوى الرفيع سيتم تحديده وفقًا للمدرسة التي تابع لها كل طالب، على أن تكون تحت رعاية مدير المدرسة.

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