موعد ليلة النصف من شعبان 2021.. وأفضل أدعيتها

احتل موعد ليلة النصف من شعبان 2021 أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل، ولذلك لرغبة الجميع في تحري موعد الليلة التي ترفع فيها أعمال كافة البشر إلى الله سبحانه وتعالى للتقرب له بالطاعات لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير عن فضل تلك الليلة و أفضل الأدعية التي يفضل الدعاء بها

موعد ليلة النصف من شعبان 2021

تبدأ ليلة النصف من شعبان هذا العام من مغرب يوم الأحد 28 مارس إلى فجر يوم الاثنين 29 مارس وتعد من الليالي المباركة والتي يستحب إحياؤها بالصلاة والذكر والاستغفار والطاعة وقراءة القرآن وصيام نهارها حيث يرفع فيها عمل كل بني آدم إلى الله سبحانه وتعالى وتصادف ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد أن صلى إليها المسلمين ما يقارب ستة عشر شهرا لرغبة سيدنا محمد صلوات الله عليه في ذلك

أفضل الأدعية في ليلة النصف من شعبان 1442

لا يشترط أدعية معينة في هذه الليلة ولكن بفضل بعض الأدعية وهى "اللهم يا منان يا حنان يا عالم الجهر والخفيات.. أنت الله الذي لا إله إلا هو أجعلني يا الله ممن نظرت إليه نظرة رحمة وفرحة وسمعت نداءه وأجبته وتجاوزت عن سالف خطيئته"، " اللهم بك استجرت من نفسي أن تضلني فشملني بعطفك ورحمتك وسلمني من كل سوء و تغمدني في هذه الليلة بسابغ كرامك واجعلني ممن اجتبيتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك"، " اللهم اكفني شر نفسي وشر معصيتك بجهل وشر و اعصمني من لذة معصيتك وحبب لي طاعتك و عبادتك".

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تعرف على أسماء ليلة النصف من شعبان

يبحث الكثير من المسلمين عبر المنصات الإلكترونية عن موعد ليلة النصف من شعبان 2021 وأسمائها الأخرى التي عرفت بها بين أهل العلم فهي ليلة البراءة وليلة الدعاء وليلة القسمة وليلة الإجابة والليلة المباركة وليلة الشفاعة وليلة الغفران وليلة العتق من النيران، وذلك لما لها من فضل عظيم ومكانة مباركة بين الليالي بعظيم جزائها وواسع مغفرتها.