ألمانيا ترفع مايوركا من قائمة المناطق الخطرة لكورونا

بسبب الانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تعتزم الحكومة الألمانية رفع قيود السفر عن جزيرة مايوركا الإسبانية.وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألمانية لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، أنه اعتبارا من بعد غد الأحد، لن تعد جزيرة العطلات الأكثر شعبية لدى الألمان، مثل جزر البليار الأخرى وبعض مناطق البر الرئيسي الإسباني، منطقة خطر.ويعني هذا القرار أن قضاء العطلات في مايوركا صار ممكنا مرة أخرى دون الخضوع لحجر صحي، أو الالتزام بإجراء اختبار الكشف عن كورونا بعد العودة.