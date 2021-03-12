الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد كوفيد-19 بعدما أوقفت عدة دول التطعيم خوفًا من التسبب بتجلط في الدم.وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للصحافيين "نعم، يجب أن نواصل استخدام لقاح أسترازينيكا... لا يوجد سبب يستدعي عدم استخدامه".