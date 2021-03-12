مقتل عائلة بأكملها في جريمة إرهابية مروعة بالعراق

أعلنت السلطات العراقية اليوم الجمعة، عن اقتحام مسلحون يرتدون زيا عسكريا لمنزل في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، الليلة الماضية، وقتلوا بالرصاص 6 أشخاص، بينهم عائلة مكونة من 4 أشخاص.وأفادت خلية الإعلام الأمني التى وصفت الواقعة بالجريمة الإرهابية، في بيان لها اليوم، بأن الجهات المختصة باشرت التحقيق لمعرفة الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية البو دور قرب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.وتابع الاعلام الأمنى أن "عصابة إرهابية مسلحة على قتل عائلة مكونة من ٤ اشخاص وامرأتين في الدار ذاتها".